Ашхабад посетил глава телекомпании «Euronews»

АШХАБАД, 28 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране председателем совета директоров телекомпании «Euronews» Педро Варгасом Давидом.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества в целях популяризации культурно-исторического наследия Туркменистана и развития туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"