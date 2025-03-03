Глава Туркменистана провел встречу с представителем Всемирного банка

АШХАБАД, 1 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшей с визитом в страну во главе представительной делегации вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

В тот же день делегация была принята Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и провел встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и вопросы дальнейшего развития сотрудничества страны со Всемирным банком в области совершенствования работы национальной финансово-банковской системы, обеспечения экономической стабильности и роста, развития макроэкономической политики, расширения инвестиционных возможностей в стране.

Также были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в сферах внедрения цифровой экономики, модернизации финансовой системы, развития частного сектора, обеспечения экологической устойчивости, развития транспортно-логистической сферы и коммуникационных систем, управления водными ресурсами, энергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"