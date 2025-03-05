Глава Халк Маслахаты провел переговоры с эмиром Катара

АШХАБАД, 4 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 марта Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани.

В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, промышленности, транспорта и связи, инвестиций и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"