В Ашхабад прибыл новый посол Испании

АШХАБАД, 5 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 марта прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания (с резиденцией в Москве) Рикардо Мартинес Васкес посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе встречи посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Рикардо Мартинес Васкес сменил в должности Маркоса Гомес Мартинеса, который был аккредитован в Ашхабаде в сентябре 2023 года. Он также является послом Испании в России и Узбекистане.

Новый посол прибыл в Ашхабад во главе представительной делегации деловых кругов Испании, в которую вошли представители 18 испанских компаний, таких как «Ibertest», «Nobargi», «Talgo», «Sercobe», «INDRA», «AGRAGEX», «Teltronic» и другие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"