В Ашхабад прибыл новый спецпред ЕС

АШХАБАД, 5 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 марта руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим в Ашхабад для вступления в должность новоназначенным Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом.

В ходе встречи были обсуждены ключевые аспекты развития сотрудничества Туркменистана и ЕС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и взаимосвязанности, защиты окружающей среды и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"