Обсуждены вопросы поставок туркменского газа в Ирак

АШХАБАД, 6 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел разговор по телефону с премьер-министром Республики Ирак Мохаммедом Шиа Аль-Судани.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере поставок туркменского газа в Ирак.

ИП "ТУРКМЕНинформ"