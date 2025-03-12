Туркменистан и ЮНИСЕФ подписали пакет двусторонних документов

АШХАБАД, 7 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 марта в ведомстве внешней политики Туркменистана была проведена церемония подписания двусторонних документов между министерствами, ведомствами, общественными организациями страны и представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане.

В частности, были подписаны:

Рабочий план Меджлиса Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для Туркменистана на 2021–2025 годы;

Рабочий план Верховного суда Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для Туркменистана на 2021–2025 годы;

Рабочий план Генеральной прокуратуры Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для Туркменистана на 2021–2025 годы;

Рабочий план Министерства внутренних дел Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для Туркменистана на 2021–2025 годы;

Рабочий план Министерства адалат Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для Туркменистана на 2021–2025 годы;

Рабочий план Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для Туркменистана на 2021–2025 годы;

Рабочий план Министерства образования Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для Туркменистана на 2021–2025 годы;

Рабочий план Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для Туркменистана на 2021–2025 годы;

Рабочий план Государственного комитета Туркменистана по статистике и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для Туркменистана на 2021–2025 годы;

Рабочий план Института государства, права и демократии Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для Туркменистана на 2021–2025 годы;

Рабочий план Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Союза женщин Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для Туркменистана на 2021–2025 годы.



ИП "ТУРКМЕНинформ"