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Глава Туркменистана поздравил женщин
08.03.2025 11:00

АШХАБАД, 8 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлениями к представительницам прекрасной половины населения страны по случаю Международного женского дня.

В поздравлении говорится:

"Дорогие матери!
Милые женщины и девушки!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем, широко отмечаемым в первые дни прекрасной весны, когда природа вселяет вдохновение и энтузиазм в человеческие сердца! Твердо убежден, что торжества, которые будут проводиться в ознаменование 30-летия нейтралитета нашего независимого государства на международном уровне и во всех городах и селах родной Отчизны в Международный год мира и доверия, еще больше усилят нашу любовь к Родине, гордость за благополучную жизнь, счастливую эпоху, воодушевляя наши души.

Туркменская женщина – опора семьи, олицетворение нравственной красоты и украшение наших очагов. Уважение к женщине и почитание ее достоинств являются национальными традициями, история которых насчитывает несколько тысячелетий и достойно продолжается в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства – демократического, правового и светского, уверенно следующего вперед и достигшего небывалого прогресса. Сегодня туркменские женщины, обладая такими чертами, как патриотизм, преданность семейному очагу, благородство, мудрость и честность, приумножают славу туркменского народа в мире. В наше прекрасное время, наполняющее радостью и вдохновением наши сердца и души, наглядным свидетельством почитания и большого уважения наших дорогих матерей и девушек, счастливой и благополучной жизни народа является проведение в парках, культурно-просветительских центрах городов Ашхабад и Аркадаг, а также регионов страны музыкальных и праздничных мероприятий, художественных выставок, конкурсов, творческих встреч, приуроченных к Международному женскому дню. В эпоху, когда растут слава и авторитет нашей любимой Родины, высока честь наших любимых матерей и девушек, которые объединяют наш народ, еще больше укрепляют национальное единство и вдохновляют нас на достижение новых высот.

Уважаемые матери!
Дорогие женщины и девушки!

Наши матери и девушки вносят весомый вклад в реализуемые в любимой Отчизне масштабные преобразования и большие свершения. Они творчески и активно участвуют в проведении фундаментальных реформ в нашем обществе и в успешном выполнении принятых нами программ. Мы высоко ценим духовный, интеллектуальный и нравственный потенциал наших женщин, создаем все необходимые условия для их деятельного участия в общественно полезных инициативах, реализации прогрессивных реформ, укреплении демократических основ и здорового образа жизни, сохранении и развитии культурных ценностей, традиций и обычаев.

Ведется постоянная работа по обес­печению прав и интересов женщин, защите семьи, материнства и детства, законодательно обеспечивается гендерное равенство в качестве важного условия устойчивого развития нашего общества. Все эти меры повышают гордость наших женщин и являются свидетельством успешной реализации в жизнь принципов: «Государство – для человека!», «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!».

Дорогие женщины!

Мы высоко ценим заслуги наших женщин в деле воспитания подрастающего поколения на основе национальных и общечеловеческих ценностей, сохранения, пропаганды национального наследия, которое передавалось из поколения в поколение и достигло высокого уровня, и передачи его будущим поколениям. Включение в Список нематериального культурного наследия человечества Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) туркменского национального искусства ковроткачества и вышивки, являющихся уникальными образцами декоративно-прикладного искусства, создаваемыми самоотверженным трудом и бесценным талантом наших женщин, приумножает мировую славу национальных ценностей, имеющих тысячелетнюю историю.

Учитывая выдающиеся заслуги в реализации масштабных реформ и национальных программ, достижения в труде и общественной жизни, большой вклад в воспитание здоровых, воодушевленных поколений, преданных нашей независимой нейтральной Родине, мы награждаем отличившихся женщин орденом «Zenan kalby». В Международный женский день мы присваиваем нашим многодетным матерям почетное звание «Ene mähri». Я твердо убежден, что проводимые в Международный год мира и доверия и в честь этого праздника мероприятия воодушевят сердца всего нашего народа, любимых матерей и девушек, еще больше укрепят наше единство и солидарность, увеличат гордость за нашу независимую Отчизну.

Дорогие матери!
Уважаемые женщины и девушки!

Еще раз сердечно поздравляю вас с Международным женским днем, который широко отмечается в весеннюю пору, когда оживает родная земля и природа!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и пусть ваша жизнь всегда будет прекрасна и светла, подобно благоухающей весне!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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