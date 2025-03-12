Ашхабад посетила правительственная делегация Грузии

АШХАБАД, 9 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 марта в Ашхабад прибыла с официальным визитом делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

В тот же день глава правительства Грузии был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также в туркменской столице состоялась встреча глав МИД обеих стран Рашида Мередова и Маки Ботчоришвили.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога Туркменистана и Грузии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, энергетики, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства и других.

По итогам визита были подписаны Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Грузии на 2025-2026 годы, Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Грузии о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Грузии о сотрудничестве в области защиты растений; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области спорта между Государственным комитетом по физкультуре и спорту Туркменистана и Министерством спорта Грузии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"