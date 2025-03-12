В Туркменистане активизируют развитие внешней торговли

АШХАБАД, 10 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление "О создании межведомственной комиссии по дальнейшему развитию внешнеэкономической деятельности Туркменистана".

Документом предписывается в соответствии с задачами, поставленными в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и «Концепции внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2022–2028 годы», а также в целях активизации партнёрства с международными и региональными институтами для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана создать межведомственную комиссию по дальнейшему развитию внешнеэкономической деятельности Туркменистана, а также по разработке проектов документов по продвижению сотрудничества с международными экономическими организациями и финансовыми институтами, утвердить состав Комиссии и Положение о Комиссии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"