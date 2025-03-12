Освещены мероприятия в рамках Международного года мира и доверия

АШХАБАД, 11 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 марта в ведомстве внешней политики Туркменистана был проведен брифинг, на котором были освещены предстоящие международные мероприятия, проводимые правительством страны совместно с международными организациями по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

В рамках встречи представителям СМИ и аккредитованных в стране зарубежных дипмиссий были представлены запланированные в текущем году наиболее важные встречи и мероприятия, среди которых были названы международные конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития» (19 марта, Ашхабад), «Год мира и доверия: развитие международной гуманитарной деятельности» (29 марта, Аркадаг), министерская встреча «Центральная Азия – Европейский Союз» накануне первого саммита «Центральная Азия – ЕС».

ИП "ТУРКМЕНинформ"