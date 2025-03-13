Ашхабад посетил представитель Европейского Союза

АШХАБАД, 13 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 марта прибывший с рабочим визитом в страну Европейский комиссар по международному сотрудничеству Йозеф Сикела был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и провел встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и ЕС, в двустороннем и многостороннем форматах, в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах экологии, энергетики, транспорта и транзита, инноваций и инвестиций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"