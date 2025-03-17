В Ашхабаде представили Национальный план действий по противодействию торговле людьми

АШХАБАД, 14 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 марта в МИД Туркменистана была проведена презентация Национального плана действий по противодействию торговле людьми в Туркменистане на 2025–2029 годы, утвержденного соответствующим Постановлением Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Документ был разработан межведомственной комиссией по противодействию торговле людьми в Туркменистане совместно с соответствующими международными организациями, в частности, с Международной организацией по миграции (МОМ) и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Национальный план состоит из пяти разделов, в которых обозначены целевые меры, сроки их выполнения, соответствующие индикаторы, государственные органы ответственные за выполнение обозначенных задач.

ИП "ТУРКМЕНинформ"