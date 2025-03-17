Глава МИД Туркменистана посетил Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 марта руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов отправился во главе представительной делегации с рабочим визитом в Государство Катар.

В рамках пребывания в Дохе глава МИД был принят эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и провел встречу с премьер-министром, министром иностранных дел шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани. В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, инвестиций, транспорта и логистики и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"