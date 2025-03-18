Выражены соболезнования народу Северной Македонии

АШХАБАД, 18 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Республики Северная Македония Гордане Силяновской-Давковой.

В послании содержались соболезнования по случаю гибели множества людей в результате пожара в городе Кочани, слова искреннего сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"