Выражены соболезнования народу Северной Македонии

Выражены соболезнования народу Северной Македонии18.03.2025 10:57
АШХАБАД, 18 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Республики Северная Македония Гордане Силяновской-Давковой.
В послании содержались соболезнования по случаю гибели множества людей в результате пожара в городе Кочани, слова искреннего сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
ИП "ТУРКМЕНинформ"