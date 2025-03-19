Ашхабад посетил глава МБВ

АШХАБАД, 19 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 марта пребывающий с визитом в стране Генеральный секретарь Международного бюро выставок (МБВ) Димитри Керкентзес был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и провел встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере организации и проведения выставок в целях укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Туркменистана с зарубежными странами, развития науки и технологий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"