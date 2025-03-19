Проведены переговоры глав верхних палат парламентов Туркменистана и РФ

Проведены переговоры глав верхних палат парламентов Туркменистана и РФ19.03.2025 11:23
АШХАБАД, 19 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 марта Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества обеих стран по всему спектру приоритетных направлений, проведения запланированных Встреч парламентариев Центральной Азии и Российской Федерации, Диалога женщин «Центральная Азия–Россия».
ИП "ТУРКМЕНинформ"