Проведены переговоры глав верхних палат парламентов Туркменистана и РФ

АШХАБАД, 19 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 марта Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества обеих стран по всему спектру приоритетных направлений, проведения запланированных Встреч парламентариев Центральной Азии и Российской Федерации, Диалога женщин «Центральная Азия–Россия».

ИП "ТУРКМЕНинформ"