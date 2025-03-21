Глава Туркменистана приветствовал участников международной конференции в Ашхабаде

АШХАБАД, 19 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с приветствием к участникам и гостям проходящей в Ашхабаде Международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития».

В обращении говорится:

"Уважаемые участники международной конференции!



Дорогие гости!



Сердечно поздравляю вас с началом работы Международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития», проводимой в Международный год мира и доверия в нашей беломраморной столице по случаю 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана! Велика роль данного форума в обеспечении экономической стабильности в регионе Центральной и Южной Азии, эффективной реализации энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов, а также в повышении инвестиционного потенциала в соответствующих сферах.



В регионе Центральной и Восточной Азии имеются широкие возможности для интенсификации осуществления международных проектов и налаживания многостороннего сотрудничества. Наша страна активно претворяет в жизнь региональные энергетические, транспортные и инфраструктурные проекты, последовательно развивает взаимовыгодное партнерство со странами мира и крупнейшими международными организациями. Все это имеет большое геополитическое и геоэкономическое значение и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности в регионе, взаимоосвязанности транспортно-транзитных коридоров, активном привлечении инвестиций в национальные и региональные проекты. В этой связи, руководствуясь передовым опытом, в основу наших национальных программ заложены важные задачи, связанные с развитием экономики путем диверсификации.



Уважаемые участники конференции!



Руководствуясь принципами мира, доверия и взаимовыгодного сотрудничества, которые Туркменистан продвигает на международном пространстве, наша страна налаживает конструктивное парт­нерство с государствами мира, международными организациями и ведущими компаниями. В данном контексте в числе основных векторов взаимодействия выступают развитие энергетической и транспортной систем, реализация других инфраструктурных проектов. Мы видим большой потенциал в региональном сотрудничестве в этих направлениях. Являясь одним из энергетически мощных государств региона, сегодня Туркменистан становится перекрестком международных транспортно-­транзитных коридоров. Об этом наглядно свидетельствует принятие по инициативе нашей нейтральной страны Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюций, связанных с транспортной сферой и энергетической безопасностью, а также крупные проекты, осуществляемые в данных областях в последние годы.



В сентябре прошлого года Туркменистан приступил к реализации нового этапа строительства ряда крупных объектов международного значения. На туркмено-афганской границе железнодорожного коридора Серхетабат–Тургунди был открыт железнодорожный мост протяженностью 177 километров, дан старт строительству газопровода Серхет­абат–Герат, получившего название «Arkadagyň ak ýoly», транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, комплекса складов в «сухом порту» железнодорожной станции Тургунди, участка Тургунди–Санабар первой очереди железной дороги Тургунди–Герат. Также в рамках реализации первого этапа проекта линий электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан в афганской провинции Герат введена в эксплуатацию электростанция «Nur-el-Jahad».



Располагаясь на перекрестке межд­ународных маршрутов в регионе, Туркменистан в целях возрождения Великого Шелкового пути укреп­ляет инфраструктуру основных транспортно-транзитных коридоров. С этой точки зрения мы придаем особую значимость сотрудничеству стран региона в рамках проекта транспортного коридора Север–Юг, выходящего к портам Индийского океана. Данный международный транспортно-транзитный коридор, соединяющий страны Центральной и Южной Азии, имеет важное значение в увеличении грузопотоков и повышении транзитных возможностей государств-участниц проекта.



В нашей стране проводится комплексная работа по модернизации инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. По запасам «голубого топлива» Туркменистан в числе первых стран мира. Регулярно наращиваются объемы производства электроэнергии, увеличивается экспортный потенциал. Учитывая растущий день ото дня спрос в мире на энергоресурсы, наша страна рассматривает активизацию и вывод на новый уровень межрегиональных связей в реализации энергетических проектов в качестве главных задач.



В результате вложения крупных инвестиций в энергетические, транспортные и инфраструктурные проекты укрепляется мощь национальной экономики. Активное участие авторитетных международных организаций, в том числе международных финансовых институтов, в реализации этих проектов, преду­сматривающих общее развитие стран региона, открывает новые возможности в расширении внешне­экономических связей и развитии экономики путем диверсификации.



Дорогие гости!



Данная международная конференция, являющаяся одним из важных событий Международного года мира и доверия и проводимая в целях наращивания регионального экономического сотрудничества, будет способствовать укреплению конструктивных отношений между государствами Центральной и Южной Азии, обсуждению современных тенденций в осуществлении топливно-энергетических, транспортно-транзитных и инфраструктурных проектов, а также привлечению в них инвестиций.



Твердо уверен в том, что конференция станет важной площадкой для обмена опытом в вопросах, связанных с обеспечением устойчивого развития во всех сферах экономик стран региона, внедрением современных инноваций и с инвестиционными возможностями.



Уважаемые участники конференции!



Дорогие гости!



Еще раз сердечно поздравляю вас с началом работы Международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития»! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"