Глава Туркменистана провел встречу с делегацией Турции

АШХАБАД, 20 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающей с визитом в стране в рамках участия в Международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития» делегацией Турецкой Республики во главе с министром энергетики и природных ресурсов Алпарсланом Байрактаром.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах ТЭК и энергетики, транспорта и связи, инвестиций, сельского хозяйства и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"