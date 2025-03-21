Глава Халк Маслахаты провел разговор с президентом Узбекистана

АШХАБАД, 20 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 марта Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обменялись поздравлениями по случаю наступающего праздника – Новруз байрамы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"