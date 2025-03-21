Глава Туркменистана поздравил граждан с Праздником весны

АШХАБАД, 21 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования Международного дня Новруз.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Дорогие люди!



Сердечно поздравляю вас с Национальным праздником весны – Международным днем Новруз, который с радостью и воодушевлением отмечается в нашей стране! Я твердо верю, что выставки национальных ценностей, фольклорные выступления и песни, которые прозвучат во время праздника Новруз, наполненного красками весны, будут способствовать повышению творческого потенциала страны и приумножению в сердцах граждан любви к нашему культурному наследию и традициям.



Мы объявили 2025 год «Международным годом мира и доверия» в нашей стране. В этом году наше независимое государство на международном уровне широко отмечает 30-летие своего нейтралитета. Статус постоянного нейтралитета нашего суверенного государства имеет огромное значение в укреп­лении единства, дружбы и братства между народами мира, упрочении всеобщего мира, расширении взаимного доверия и добрососедских отношений. В настоящее время развитие на постоянной основе ­обоюдовыгодных дружественных связей со странами мира еще более повышает международный авторитет Отчизны.



В Международный год мира и доверия, когда широко отмечается 30-летие нейтралитета Туркменистана, еще более возрастает историческое значение Национального праздника весны – Международного дня Новруз. Традиции и обычаи, соблюдаемые во время Новруза, способствуют широкой популяризации мира, доверия, сплоченности и гуманистических принципов, формированию добросердечия у молодого поколения, воспитанию его в духе патриотизма, дружбы, трудолюбия и добросовестности.



Дорогие соотечественники!



Имея исторические корни, уходящие в глубь тысячелетий, Новруз с древних времен является неотъемлемой частью жизни и культуры народов Востока. Традиции праздника Новруз отражают самобытность каждой нации, укрепляя дружбу, единство, мир и доверие между народами. Новруз – праздник обновления и расцвета природы, он пробуждает в сердцах людей чистые чувства, любовь, красоту и мир.



Традиции Новруза, включенные Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Список нематериального культурного наследия человечества, имеют большое значение в укреплении мира и дружбы.



В книгах Национального ­Лидера туркменского народа Героя-­Аркадага, наполненных глубокой мудростью и подаренных турк­менистанцам, изложены ценные мысли о многовековом пути к созданию государства, национальных принципах и верованиях нашего народа.



В своей книге «Hakyda göwheri» Аркадаг приводит в качестве примера картин и мгновений счастья, благополучия красоты туркменской земли наши национальные ценности, цветущую весеннюю пору и щедрый урожай. Воспроизведение этих духовных и материальных ценностей в традициях Новруза в области сельского хозяйства и земледелия свидетельствует о том, что важные сведения в произведениях Национального Лидера туркменского народа тесно связаны со славной историей и богатым наследием народа и имеют большое воспитательное значение.



Новруз имеет особое значение в национальных обычаях и традициях, дошедших до наших дней от славных предков. Как известно, туркменская земля издревле была краем развитых ремесел, земледелия, садоводства. С приходом весны наши дайхане, засеивая поля, закладывают основу богатого урожая. В прекрасные весенние дни пастухи пасут стада овец на дальних пастбищах, цветущих лугах, занимаясь скотоводством.



Дорогие люди!



Как говорит наш народ: «Наступление года узнают по началу Новруза». Наши предки определяли приход года по обильным дождям весной. В этом году благодаря обильным осадкам наши поля зацвели яркими красками, ослепительно сверкают зеленые луга под голубым небом. С приходом туркменской весны наши щедрые поля, целинные угодья, горы и равнины стали несравненно красивыми. Все это воодушевляет наших счастливых соотечественников в дни празднования Новруза. В торжествах по случаю Национального праздника весны радостная атмосфера приумножается прекрасными песнями музыкантов и солистов, танцами и яркими выступлениями художественных коллективов, современными стихами поэтов.



Уважаемые люди!



Дорогие соотечественники!



Еще раз сердечно поздравляю вас с Национальным праздником весны – Международным днем Новруз! Желаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и счастья!



Пусть яркие мотивы и песни Новруза наполнят души счастьем и вдохновением!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"