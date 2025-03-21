В Туркменистане объявлена амнистия

АШХАБАД, 21 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 марта Президент Туркменистана, Верховный Главно­командующий Вооружёнными Силами страны Сердар Бердымухамедов подписал Указ «О помиловании в честь священной Гадыр гиджеси осужденных лиц».

В соответствии с документом, в целях дальнейшего укрепления единства и сплоченности туркменского общества и каждой семьи, а также по случаю священной Гадыр гиджеси от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы будет освобожден 321 заключенный.

ИП "ТУРКМЕНинформ"