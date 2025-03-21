МИД Туркменистана посетил глава ФСЭГ

АШХАБАД, 21 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 марта руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с пребывающим с визитом в стране Генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамедом Хамелем.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные аспекты развития сотрудничества Туркменистана и ФСЭГ в сферах ТЭК и энергетики, рассмотрели вопросы присоединения Туркменистана в ФСЭГ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"