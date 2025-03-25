Назначен посол Туркменистана в Эфиопии

АШХАБАД, 22 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

На этот пост был назначен Мекан Ишангулыев, который будет совмещать эту должность с постом Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Турецкой Республике (город Анкара).

Дипломатические отношения Туркменистана и Эфиопии были установлены 11 ноября 2015 года на основе совместного протокола в ходе встречи в Министерстве иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопия. В ноябре 2016 года в Ашхабад прибыл первый посол африканской страны Аялев Гобезе Воркнехи, в декабре 2019 года его сменил в должности Гирма Темесген Баркесса, проработавший до декабря минувшего года, когда в Ашхабад для вступления в должность прибыл Джемаль Бекер Абдул, который также является послом Эфиопии в Пакистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"