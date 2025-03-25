В Туркменистане проведен всенародный евар

АШХАБАД, 23 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 марта в Туркменистане был проведен очередной этап традиционной кампании по высадке саженцев декоративных и плодовых пород деревьев, которая направлена на создание лесных зон в стране.

В акции приняли участие Президент страны Сердар Бердымухамедов и другие официальные лица. Всего в этот день в разных уголках Туркменистана было высажено 632 тысячи 498 саженцев деревьев. Также наряду с уборкой, благоустройством парков и лесных зон был осуществлен уход в общей сложности за 2 миллионами 260 тысячами 836 деревьями.

ИП "ТУРКМЕНинформ"