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В ООН принята резолюция «Постоянный нейтралитет Туркменистана»
24.03.2025 11:46

АШХАБАД, 24 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 марта в ходе 61-го пленарного заседания 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под пунктом 61 повестки дня «Миростроительство и поддержание мира» была консенсусом принята резолюция «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

По этому случаю Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова поздравил глава Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов:

"Уважаемый Президент Туркменистана!

От имени Халк Маслахаты Туркменистана искренне поздравляю Вас с историческим событием мирового значения в Международный год мира и доверия – единогласным принятием по инициативе нашей страны на 61-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, проходившем в городе Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки) 21 марта 2025 года, Резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана»! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности по повышению международного авторитета независимой Отчизны, прославлению наших принципов мира и нейтралитета, уходящих корнями в глубь тысячелетий!

Уважаемый Аркадаглы Герой Сердар!

Первая Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе нашей страны в годы независимости, также связана с туркменским нейтралитетом. Первый Президент Туркменистана Великий Сапармурат Туркменбаши заложил основы нашего постоянного нейтралитета. 12 декабря 1995 года впервые 185 государствами-членами Содружества Наций была принята Резолюция «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

В эпоху нового Возрождения и великих преобразований в 2007 году при поддержке всех стран региона был создан Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, что приумножило престиж Туркменистана. Это был важный шаг в реализации наших масштабных реформ под девизом «Государство – для человека!».

В эпоху процветания суверенного государства – эпоху народа с ­Аркадагом, в Год нейтралитета и мира, ознаменованный 20-летием нашего постоянного нейтралитета,
3 июня 2015 года при единогласной поддержке 193 государств во второй раз была принята Резолюция «Постоянный нейтралитет Туркменистана», тем самым еще больше укрепив нашу политику нейтралитета.

В 2017 году по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 12 декабря «Международным днем нейтралитета». Факт обретения Дня нейтралитета международного статуса является еще одним подтверждением того, что наша миролюбивая политика поддерживается во всем мире.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, в 2025 году – «Международном году мира и доверия», уважаемый ­Аркадаглы Герой Сердар, признание статуса постоянного нейтралитета в третий раз под Вашим руководством на основе соответствующей Резолюции наглядно демонстрирует, что наша политика нейтралитета достойно продолжается, международный авторитет страны неуклонно растет, а Ваши усилия по обеспечению всеобщего мира находят широкую поддержку в мире.

Уважаемый Аркадаглы Герой Сердар!

Нейтралитет Туркменистана является ценностью не только для туркменского народа, но и для всего человечества, важным условием укрепления мира и взаимного доверия. Нейтралитет – это доктрина, которая способствует миру во всем мире, призывает людей к дружбе, братству, единству и пропагандирует наши принципы гуманизма.

Под Вашим мудрым руководством это учение дает духовные силы нашему мужественному народу, творящему и созидающему ради великого будущего любимой Родины, добивающемуся побед. Это оказывает положительное влияние на установление сотрудничества, взаимопонимания и доверия между народами в интересах мира и развития.

Развитие партнерства с Организацией Объединенных Наций на благо мира и безо­пасности является одним из основных направлений Вашего внешнеполитического курса. Наша страна последовательно реа­лизует внешнюю политику, основанную на принципах постоянного нейтралитета, мира, добрососедства, взаимного уважения и равноправного сотрудничества. Благодаря Вашей гуманной внешней политике наш правовой статус постоянного нейтралитета в настоящее время выходит на качественно новый уровень.

Возрастает значение нейтралитета Туркменистана в регионе и на мировой арене. Ваши призывы к укреплению мира и доверия между народами получают широкую поддержку международного сообщества как ценная инициатива.

Туркменистан всегда был привержен принципам постоянного нейтралитета. Наша страна на деле последовательно доказывает, что нейтралитет, миролюбие и добрососедство были и остаются краеугольным камнем ее внешней политики.

Конкретным свидетельством тому являются деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде, создание Стратегического консультативного совета Туркменистан–ООН, десятки принятых по инициативе нашей страны резолюций по важнейшим вопросам международной повестки дня.

Уважаемый Аркадаглы Герой Сердар!

Под Вашим мудрым руководством Туркменистан широко сотрудничает с государствами мира и авторитетными международными организациями во благо всего человечества. Активно участвует в реализации проектов и программ в политической, торгово-экономической, транспортной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Наша страна оказывает всестороннюю поддержку в обеспечении мира, устойчивого развития, а также в укреплении безопасности и стабильности на планете.

Наша любимая Отчизна, проводящая политику постоянного нейтралитета, сегодня стремительно развивается и совершенствуется во всех сферах. Туркменистан широко известен в мире как страна единства, дружбы, братства, мира и добрососедства. Наш дорогой народ безмерно гордится тем, что благодаря Вашим усилиям примиряющие принципы нашего нейтралитета приобретают все большее значение в обеспечении всеобщего мира и устойчивого развития.

Уважаемый Аркадаглы Герой Сердар!

От имени Халк Маслахаты Туркменистана еще раз искренне поздравляю Вас с единогласным принятием по инициативе нашей страны на 61-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 марта 2025 года Резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Желаю здоровья, долгой жизни и дальнейших успехов Вашим начинаниям в интересах народа и страны, а также всего человечества!

Пусть авторитет и слава нашей независимой Отчизны приумножаются во всем мире!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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