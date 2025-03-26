Глава государства обратился к верующим

АШХАБАД, 26 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю наступления священного для всех мусульман месяца Ораза.

В поздравлении говорится:

"Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!



От всей души поздравляю вас с наступлением Ночи всемогущества Гадыр гиджеси, символизирую­щей благоденствие, духовную чистоту, высокую нравственность, а также благородство священного месяца Ораза! Убежден, что благодать этой великой Ночи, укрепив единство и сплоченность нашего общества, воодушевит на достижение новых, высоких рубежей в дальнейшем развитии Отчизны!



В системе мировых ценностей наши предки, рассматривая смирение как кротость, довольство как щедрость, чистоту как благородство, знание как мудрость, честность как доброту, милосердие как щедрость, дружелюбие как дружбу, создали образцовые материальные и духовные ценности, национальные традиции, верования и обычаи, а также высокие духовно-нравственные принципы и учения. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства ценность этого наследия достигла еще более высокого уровня, объединяя человечество, соединяя прошлое с настоящим и будущим. Это обеспечивает всестороннее и гармоничное развитие нашего общества, одновременно укрепляя национальную гордость поколений.



Туркменский народ, как и весь исламский мир, издревле с особым почитанием относится к благословенному месяцу Ораза, Ночи всемогущества Гадыр гиджеси – священной ночи милосердия, благоденствия, месяца физического и духовного очищения.



В эту священную Ночь всемогущества даются садака-агзачар и совершаются молитвы-тарава в новых современных мечетях, которые отражают как древние, так и современные архитектурные традиции. Молитвы возносятся за суверенитет и процветание нашей любимой Родины, авторитет которой в мире продолжает расти, за единство и процветание нашего мужественного народа, за мир и спокойствие на Земле.



Национальный принцип – человек, как высшая ценность общества и государства в нашей стране, восходит к великому предку Огузхану Туркмену, который имеет свое достойное продолжение и в наши дни, ассоциируя добрые дела с лучшими днями. Поэтому в Международный год мира и доверия в Ночь всемогущества Гадыр гиджеси, поддерживая традиции милосердия и гуманности, а также национальные принципы, завещанные нашими великими предками, передаваемые из поколения в поколение, и доводя их до совершенного уровня, мы прощаем грехи тем, кто был осужден, и передаем их семьям. Это продолжение наших высоких гуманистических и национальных принципов, демонстрирующих наше единство, счастье и благополучие в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.



Дорогие соотечественники!



Строить и созидать – это путь к прогрессу, нашему движению к новым вершинам и суверенной государственности. Этот путь, проложенный из самых возвышенных и благородных грез наших великих предков, позволил нам дойти до этих счастливых дней. Следуя этому пути, мы укрепляем основы нашего демократического, правового и светского государства, успешно реа­лизуем масштабную, динамичную и плодотворную работу, обеспечивая благополучное развитие страны. Мы постоянно модернизируем нашу экономику, опираясь на созидательный труд, нашу огромную любовь к Родине и наши программы, которые предусматривают социально-экономическое развитие нашей страны на десятилетия вперед.



Ускоренными темпами продолжается строительство новых, современных поселков и городов, сочетающих в себе промышленные, инженерные и социальные объекты, что способствует повышению потенциала нашей суверенной Родины и дальнейшему улучшению условий жизни нашего народа.



Принципы «Государство – для человека!», «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!» вдохновляют наш любимый народ на подвиги и честный труд, вселяют в наши сердца неиссякаемое чувство гордости за наше независимое государство.



В будущем мы продолжим совершать великие дела во имя благополучия, процветания и счастья, возводя новые мощные предприятия, производственные центры, современные города и села. Мы будем и дальше укреплять наши отношения со всеми народами по пути мира, дружбы, братства и сотрудничества.



Дорогие соотечественники!



Еще раз искренне поздравляю вас со священной Ночью всемогущества Гадыр гиджеси.



Пусть ваши молитвы и благодеяния в благословенные дни месяца Ораза и в Ночь всемогущества будут приняты Всемогущим Аллахом во имя нерушимости и процветания суверенной Отчизны!



Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в работе, направленной на дальнейшее развитие независимой Родины!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"