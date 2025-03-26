МИД Туркменистана посетил представитель ЮНФПА

АШХАБАД, 26 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 марта руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с вновь назначенным страновым директором Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане Чинве Огбонна.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и ЮНФПА в сферах улучшения репродуктивного и материнского здоровья, гендерного равенства, демографии, а также продвижения здоровых социальных и гендерных норм среди молодежи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"