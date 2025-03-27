В Ашхабаде проведена встреча глав МИД Туркменистана и Узбекистана

АШХАБАД, 27 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 марта руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с пребывающим с визитом в стране в рамках участия в министерской встрече в формате «Центральная Азия – Европейский Союз» министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым.

В ходе встречи главы МИД обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога обеих стран по всем приоритетным направлениям, как на двусторонней, так и многосторонней основе, а также провели обмен мнениями по повестке дня министерской встречи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"