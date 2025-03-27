Делегация МИД Туркменистана посетила Латвию

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 марта в рамках визита делегации внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым в Латвийскую Республику в Риге были проведены туркмено-латвийские межмидовские политические консультации.

В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние перспективы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и Латвии по всем приоритетным направлениям, как на двусторонней, так и многосторонней основе, рассмотрели возможности углубления взаимодействия в сферах бизнеса, транспорта и высоких технологий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"