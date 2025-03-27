В Туркменистане стартовали сезонные сельскохозяйственные работы

АШХАБАД, 27 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 марта в Туркменистане стартовали сезонные сельскохозяйственные работы по севу хлопчатника.

Перед началом сева во всех велаятах были проведены торжественные церемонии старта посевных работ с участием старейшин и земледельцев, которые сопровождались выступлениями творческих коллективов, были организованы выставки сельхозтехники и продукции перерабатывающих предприятий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"