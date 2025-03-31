Глава Туркменистана провел встречу с представителем Евросоюза

АШХАБАД, 28 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающей с рабочим визитом в стране в рамках участия в министерской встрече «Центральная Азия – Европейский Союз» Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

В ходе встречи глава государства и его гостья рассмотрели приоритетные аспекты дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики и торговли, транспорта и связи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"