В Ашхабаде прошла встреча глав МИД Центральной Азии и ЕС

АШХАБАД, 28 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 марта в Ашхабаде была проведена 20-я министерская встреча «Центральная Азия – Европейский Союз», для участия в которой в страну прибыли делегации во главе с руководителями ведомств внешней политики Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджкистана, а также Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, Вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас.

В ходе министерской встречи были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, цифровизации, энергетики, экологии и изменения климата, «зеленой» экономики и других.

По итогам встречи министров было принято Совместное коммюнике.

Кроме того, участники министерской встречи «Центральная Азия – Европейский Союз» провели между собой двусторонние встречи, а главы делегаций Таджикистана и Узбекистана были приняты Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"