Глава МИД Туркменистана провел встречу с делегацией Ирана

Глава МИД Туркменистана провел встречу с делегацией Ирана29.03.2025 11:50
АШХАБАД, 29 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 марта руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Исламской Республики Иран во главе с министром дорожного и городского строительства Фарзане Садег Мальваджерд.
В ходе встречи стороны рассмотрели приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Целью визита делегации ИРИ является участие в международной конференции «Год мира и доверия: развитие международного сотрудничества во имя детей».
ИП "ТУРКМЕНинформ"