Глава МИД Туркменистана провел встречу с делегацией Ирана

АШХАБАД, 29 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 марта руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Исламской Республики Иран во главе с министром дорожного и городского строительства Фарзане Садег Мальваджерд.

В ходе встречи стороны рассмотрели приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Целью визита делегации ИРИ является участие в международной конференции «Год мира и доверия: развитие международного сотрудничества во имя детей».

ИП "ТУРКМЕНинформ"