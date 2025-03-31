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Глава Туркменистана поздравил граждан
30.03.2025 11:19

АШХАБАД, 30 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю наступления священного для всех мусульман праздника Ораза.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые люди!
Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со священным Ораза байрамы, провозглашающим высокие духовные ценности человечества – гуманизм и благотворительность, великодушие и нравственную чистоту! Уверен, что торжества по случаю Ораза байрамы, которые пройдут в Международный год мира и доверия, еще больше укрепят наше единство и сплоченность, приумножат авторитет и славу независимого нейтрального Туркменистана!

Священный Ораза байрамы – один из древнейших праздников, символизирующих гуманизм и доб­рожелательность, обеспечивающих взаимосвязь времен и народов. В древних корнях и принципах, идеалах и содержании этого прекрасного праздника находят свое отражение вера и традиции, обычаи и обряды, а также уникальные культурные ценности туркменского народа, который внес огромный вклад в культурно-духовное развитие человечества. Значение Ораза байрамы как праздника, воспевающего великие традиции мира и доверия, укреп­ляющего дружбу и взаимопонимание, все более приумножается. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, которая богата на славные события в жизни страны и общества, празднику Ораза отводится важная роль в воодушевлении родного народа на новые, высокие рубежи, особенно в воспитании молодого поколения в духе патриотизма, честности, благородства, порядочности, чистоты и добронравия, приверженности национальным ценностям.

В честь этого праздника, берущего начало в далеком прошлом, во всех городах и селах родной Отчизны, являющейся гимном наших сердец, мы широко отмечаем торжества и обеспечиваем современное развитие уходящих в глубь тысячелетий, пронизанных добросердечностью национальных принципов, обычаев и традиций. И это – наша любовь к Родине, ее славному прошлому, мужественному народу и великой современной эпохе. Наша дань уважения духовно-нравственным принципам, ставшим важной составляющей мировой цивилизации, нашей вере, традициям и обычаям, сформировавшимся на основе жизненного опыта и прославляющим гуманность и благородство.

Дорогие соотечественники!

Культурные и духовные ценности – это основа мира и дружбы, это наша мелодия сердца, звучащая по всей Вселенной. Материальное и культурное наследие народа, приверженного на протяжении истории человечества принципам дружбы и гуманизма, историко-культурные памятники родной Отчизны сегодня содействуют единству народов, укреплению отношений дружбы и приумножению авторитета страны в мире.

Наставления и наказы таких выдающихся наших мыслителей, как Мухаммед Гаймаз Туркмен, Махмуд Замахшари, Ходжа Ахмед Ясави, Джелаледдин Руми, Неджмеддин Кубра, ­Довлетмаммет Азади и Махтумкули Фраги, пронизанные национальной философией о почитании священной Отчизны, родителей, святой земли, человека, о честности, порядочности, гуманизме, а также принципы, передаваемые из века в век, переходящие от поколения к поколению и дошедшие до наших дней – это ценности, нашедшие свое место в духовной сокровищнице человечества, незыблемая школа высокого гуманизма.

Следуя богатому жизненному опыту наших предков, которые хранили в чистоте свой дух и тело, всем сердцем и душой были привержены честности, бескорыстию, правдивости и богослужению, а также доктринам Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага, призывающим ценить мир и благополучие, укреплять нашу независимость и нейтралитет, являющиеся самой дорогой ценностью и взывающие к патриотизму, созиданию, самоотверженному труду, мы уверенно идем по пути развития к новым рубежам, достойно продолжаем национальные государственные принципы.

Наши масштабные преобразования, направленные на стратегическое развитие, успехи, достигнутые во всех сферах экономики и общественной жизни, а также грандиозные свершения приумножают мощь независимой Отчизны, укрепляют позиции страны в мире, повышают социально-бытовой уровень жизни народа. Благодаря нашему усердному труду и усилиям дорогая Родина и впредь будет процветать, еще более приумножаться ее авторитет как страны, которая выстраивает мосты дружбы и единства с международным сообществом и поддерживает мир.

Дорогие соотечественники!

Еще раз искренне поздравляю вас со священным Ораза байрамы!

Да будут приняты Всемогущим Аллахом совершенные вами в благословенные дни священного месяца Ораза и благословенную Ночь – Гадыр гиджеси ритуалы и обряды, прочитанные тарава-намазы, данные садака-агзачары, молитвы и пожелания о приумножении авторитета нашего нейтрального государства в мире!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания родной Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
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