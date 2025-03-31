Соболезнования народу Мьянмы

Соболезнования народу Мьянмы31.03.2025 11:12
АШХАБАД, 31 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание председателю Государственного административного совета, премьер-министру Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайгну.
В послании содержались соболезнования по случаю гибели множества людей в результате разрушительного землетрясения в центральном регионе страны, слова сопереживания семьям, родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
ИП "ТУРКМЕНинформ"