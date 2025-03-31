Соболезнования народу Мьянмы

АШХАБАД, 31 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание председателю Государственного административного совета, премьер-­министру Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайгну.

В послании содержались соболезнования по случаю гибели множества людей в результате разрушительного землетрясения в центральном регионе страны, слова сопереживания семьям, родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"