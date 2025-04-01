Обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества Туркменистана и Пакистана

АШХАБАД, 1 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел разговор по телефону с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбаз Шарифом.

В ходе переговоров стороны провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и энергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"