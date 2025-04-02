Подведены итоги международной конференции в Аркадаге

АШХАБАД, 2 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане подведены итоги Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», которая прошла в городе Аркадаг 29 марта.

В итоговом документе конференции говорится:

"Мы, УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, собравшиеся в городе Аркадаг в Международный год мира и доверия, провозглашенный в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 марта 2024 года,



Подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций,



Отмечая необходимость выполнения глобальных стратегий и программ Организации Объединённых Наций, в частности Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,



Принимая во внимание, что дети нуждаются в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту,



Подчеркивая значимость консолидации международных усилий во имя мира и благополучия детей, создания необходимых условий для предоставления им социальных, медицинских, образовательных услуг, обеспечения их интересов в различных сферах жизнедеятельности,



Исходя из необходимости оказания содействия реализации прав детей и последовательному применению принципа наилучшего обеспечения их интересов:



1. Признали необходимым дальнейшее развитие международной деятельности по всемерному обеспечению охраны здоровья, благосостояния и расширению возможностей детей, в соответствии с обязательствами, вытекающими из универсальных международных договоров в области прав ребенка;



2. Отметили важность обеспечения потребностей детей, при должном учете их творческих способностей, социальной и семейной поддержки, доступа к образованию, здравоохранению, высококачественным услугам в области репродуктивного здоровья;



3. Подчеркнули значимость поощрения продолжения детьми, своего образования, с тем чтобы они были готовы к более качественной жизни, в целях развития их человеческого потенциала;



4. Отметили актуальность повышения эффективности взаимодействия государственных органов, а также Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова с международными структурами гуманитарной направленности, такими как Детский фонд ООН (UNICEF), Фонд народонаселения (UNFPA), Всемирная Организация Здравоохранения, ЮНЕСКО и рядом других организаций в сфере поддержки материнства и детства, создания условий для комплексного развития детей, реализации их потенциала в образовании, творчестве и спорте, оказания всесторонней помощи детям;



5. Особо отметили важность расширения международного сотрудничества посредством принятия эффективных шагов по созданию социально-экономических условий, направленных на удовлетворение потребностей детей посредством использования возможностей инклюзивного образования;



6. Подчеркнули, что одним из главных факторов обеспечения снижения влияния негативных последствий изменения климата на жизнь на планете является тесное взаимодействие международного сообщества в контексте удовлетворения потребностей наиболее социально уязвимых групп населения, среди которых особое место занимают дети;



7. Признали, что глобальное потепление, истощение водных ресурсов, опустынивание, эрозия почв и ряд других экологических катастроф являются проблемами нынешнего и будущих поколений. В этой связи подчеркнули, что особое внимание должно уделяться вопросам, связанным с охраной здоровья детей, их экологическим воспитанием, оказанием им необходимой материальной и моральной поддержки;



8. С удовлетворением констатировали, что данная конференция предоставила возможность повысить осведомленность о инициативах, направленных на развитие детей, применяемых стратегиях, концепциях и инновационных подходах в деле развития детей, а также позволила укрепить международное сотрудничество в области обеспечения интересов детей в современном обществе;



9. Выразили глубокую признательность и благодарность народу, Правительству Туркменистана и Благотворительному фонду по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова за организацию и проведение Международной конференции на высоком уровне, а также за теплое гостеприимство, оказанное участникам в г. Аркадаге."

ИП "ТУРКМЕНинформ"