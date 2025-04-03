Ашхабад посетила делегация Саудовской Аравии

АШХАБАД, 3 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 апреля пребывающий с визитом в стране во главе представительной делегации государственный министр Королевства Саудовская Аравия, член Кабинета министров эмир Турки бин Мохаммед Аль Сауд был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и провел встречи с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, градостроения, промышленности, инфраструктуры, ТЭК, транспорта и связи, сельского хозяйства, углубления взаимодействия по линии парламента, международных организаций и структур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"