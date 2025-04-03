Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана с международными спортивными организациями

АШХАБАД, 3 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающими с визитом в Ашхабаде генеральным директором Олимпийского совета Азии Хусейном Аль-Мусалламом и первым вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов, президентом Олимпийского комитета Государства Катар шейхом Джоаана бин Хамадом Аль Тани.

В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели вопросы популяризации спорта и развития спортивной инфраструктуры в Туркменистана, углубления сотрудничества страны с международными спортивными организациями.

ИП "ТУРКМЕНинформ"