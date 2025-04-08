Глава Туркменистана отправился в Самарканд

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева отправился с рабочим визитом в Самарканд.

Целью поездки является участие в проходящем 3-4 апреля в Самарканде первом Саммите «Центральная Азия – Европейский Союз», в ходе которого будут рассмотрены перспективы развития многоплановых отношений и практического взаимодействия между государствами Центральной Азии и Европейским Союзом по ключевым направлениям.

В день прибытия глава Туркменистана провел встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского Совета Антониу Коштой, президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, а также провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"