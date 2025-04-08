Обсуждены вопросы развития партнерства стран Центральной Азии с Европейским Союзом

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 апреля пребывающий с рабочим визитом в Узбекистане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в прошедшем в Самарканде 1-м саммите «Центральная Азия–Европейский Союз».

Встреча на высшем уровне была организована с целью обсуждения ключевых перспектив развития многопланового сотрудничества стран ЦА с государствами ЕС в сферах политики, обеспечения безопасности, торговли и экономики, инвестиций, «зеленой» энергетики, экологии, транспорта и связи, цифровизации, историко-культурного наследия и других.

В выступлении главы Туркменистана на саммите говорилось:

"Уважаемый Президент Республики Узбекистан!



Уважаемые главы государств Центральной Азии!



Уважаемые руководители Европейского Союза!



Дамы и господа, члены делегаций!



Прежде всего позвольте тепло поприветствовать вас и выразить признательность Президенту Республики Узбекистан уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиееву за проявленное радушие, гостеприимство и созданные условия для

работы.



Сегодняшняя встреча имеет особую значимость – впервые страны Центральной Азии и Европейский Союз проводят переговоры в таком формате на высшем уровне. Что, само по себе, является показательным событием. На наш взгляд, это свидетельствует о понимании всеми участниками необходимости углубления отношений, стремлении к сближению и выстраиванию прочных механизмов партнерства.



Рассчитываем, что предстоящие обсуждения ознаменуют собой важный этап в укреплении наших связей, дос­тижении взаимопонимания, выходу на конкретные договоренности.



Уважаемые участники!



Среди важнейших задач совместной работы Туркменистан особо выделяет достижение и поддержание регионального мира, безопасности и стабильности. Мы считаем, что в нынешних условиях политико-дип­ломатическое взаимодействие между странами Центральной Азии и Евросоюзом способно оказать заметное конструктивное влияние на общую обстановку в регионе и соседних странах, содействовать усилиям в этом направлении мирового сообщества, прежде всего в лице Организации Объединенных Наций.



Исходим из общности помыслов видеть Центральную Азию мирным, экономически привлекательным регионом, территорией стабильности и предсказуемости, не втянутой в геополитические конфликты и противоречия.



Туркменистан готов работать для достижения этих целей в соответствии со своим нейтральным статусом и международными обязательствами. В этом контексте хотел бы обратить внимание на единогласно принятую 21 марта Генеральной Ассамблеей ООН Резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана», соавтором которой стали 67 государств. Пользуясь случаем, выражаю большую признательность за поддержку документа.



Важнейший вопрос для мира и безо­пасности в региональном и глобальном измерениях – урегулирование в Афганистане.



Уважаемые участники!



Мы высоко оцениваем потенциал сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом в экономике и инвестициях, энергетике, транспорте, торговле, считаем эти направления приоритетными.



Туркменистан твердо настроен на серьезный энергодиалог с ЕС на новом содержательном уровне и готов к реализации практических

шагов.



Выступаем за запуск практических совместных проектов в сфере «зеленой» энергетики. К примеру, Туркменистан наращивает мощности по производству электроэнергии и готов поставлять ее в Европу. При консолидированной позиции государств, по территории которых пройдет линия электропередачи, уверен, что этот проект может быть реализован в ближайшее время и на взаимовыгодной основе.



Мы также готовы работать с европейскими партнерами по использованию ветровой и солнечной энергии. Кроме того, открыты к рассмотрению перспектив сотрудничества в сфере водородной энергетики.



Стратегическое направление – транспорт и коммуникации. Ключевой его компонент – создание транспортной и коммуникационной линии Восток–Запад и Запад–Восток. Важнейшую роль здесь мы отводим Транскаспийскому маршруту. Готовы предоставить мощности Международного морского порта Туркменбаши на Каспийском побережье Туркменистана, а также дорожную инфраструктуру на территории нашей страны в интересах этого проекта.



В сфере коммуникаций мы также исходим из необходимости и возможности прокладки кабелей по дну Каспийского моря. Туркменистан в целом считает, что строительство подводной инфраструктуры на Каспии отвечает экономическим потребностям прибрежных государств и является важным условием обеспечения энергетической, экономической и транспортной стабильности в Евразии на основе равноправного учета интересов и выгод.



В целом убеждены, что действенное инвестиционное участие Евросоюза в комплексе инфраструктурных проектов в регионе стало бы очень своевременным шагом.



Открыты для значительного расширения торговли с Европой, готовы предоставить инвесторам максимально благоприятные условия, приглашаем компании к присутствию на туркменском рынке. Для этого предлагаем Евросоюзу рассмотреть возможность создания программ поддержки экспортеров и импортеров.



Уважаемые участники!



Туркменистан привержен развитию и расширению культурно-гуманитарного сотрудничества.



С благодарностью отмечаем результативность образовательных проектов и программ, которые реализуются ЕС в нашем регионе на протяжении многих лет.



Среди них такие масштабные программы, как TACIS-TEMPUS, ERASMUS-MUNDUS, DARYA. В частности, в Туркменистане в рамках программ ERASMUS-MUNDUS и ERASMUS+ реализовано более 40 проектов в области магистерских программ, цифровизации в сфере образования, поддержки устойчивого развития и академической мобильности.



В развитие этой работы, отвечая на объективные запросы и потребности сотрудничества, предлагаю рассмотреть возможность разработки совместного проекта в области профессионального образования. Мы считаем это очень важным с точки зрения подготовки высококвалифицированных технических кадров, работающих на предприятиях с высокотехнологичным оборудованием.



Также предлагаем активизировать совместные научные и исследовательские проекты в области истории, археологии, этнографии, сохранении памятников культурно-исторического наследия.



Видим перспективы туристических обменов, создания целевых совместных программ экологического и этнографического туризма.



В заключение хотел бы подчерк­нуть твердый позитивный настрой Туркменистана на продолжение и активизацию партнерства в формате «Центральная Азия–Европейский Союз», готовность вносить весомый вклад в этот, безусловно, позитивный и значимый процесс."

ИП "ТУРКМЕНинформ"