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В Самарканде обсуждены актуальные климатические проблемы
06.04.2025 11:11

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 апреля пребывающий с рабочим визитом в Узбекистане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в прошедшем в Самарканде международном климатическом форуме «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических проблем: консолидация во имя общего процветания», который проводился в рамках 1-го саммита «Центральная Азия–Европейский Союз».

В ходе форума были рассмотрены современные подходы по решению актуальных для всего человечества климатических проблем в контексте устойчивого развития, которые включают декарбонизацию и сокращение метановых выбросов, «зеленый переход» в энергетике, промышленности, транспорте и других сферах экономики, а также обсуждены ключевые вопросы водной проблематики, которая имеет особое значение для региона Центральной Азии.

В выступлении главы Туркменистана на форуме говорилось:

"Уважаемый Президент Республики Узбекистан!

Уважаемые главы государств Центральной Азии и руководители Европейского Союза!

Проблемы, связанные с изменением климата, традиционно занимают особое место в рамках формата «Центральная Азия–Европейский Союз». Считаю, что наша задача сегодня – дать главные, приоритетные ориентиры сотрудничества и создать твердые предпосылки для их осуществления.

В целом мы рассматриваем Евросоюз как перспективного партнера по принципиальным вопросам климатической повестки. Основой для такого сотрудничества является наша совместная приверженность опорным международным конвенциям, договорам и соглашениям в первую очередь Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижскому соглашению.

Важнейший вопрос – декарбонизация и сокращение метановых выбросов. За последнее время на этом пути Туркменистаном сделано немало крупных практических шагов.

В 2023 году создана Комиссия по сокращению выбросов метана. В декабре того же года было официально объявлено о присоединении Туркменистана к Глобальному метановому обязательству. Правительство приняло Дорожную карту международного сотрудничества Туркменистана с зарубежными странами и международными организациями по сокращению выбросов метана в атмосферу. В результате, только к концу 2024 года выбросы метана в Туркменистане сокращены на 11 процентов, что выше запланированного уровня.

Важным аспектом сотрудничества является реализация экологических инициатив Туркменистана. Они общеизвестны и носят как региональный, так и глобальный характер.

В их числе создание Регионального центра по климатическим технологиям и подготовка Программы перехода к циркулярной экономике. Рассчитываем на поддержку Евросоюза в процессе их имплементации.

Приоритеты партнерства с ЕС включают «зеленый переход» в энергетике, промышленности, транспорте и других важных областях экономики, связанных с производством и жизнеобеспечением.

Приглашаем Европейский Союз к предметной и долгосрочной совместной работе. Предлагая активизировать диалог по «зеленой» тематике, считаем целесообразным выделить его в отдельное направление деятельности нашего формата и приступить к выработке конкретных планов взаимодействия уже на ближайшее будущее.

Говоря о насущных вопросах, особо выделил бы водную проблематику.

Для нашего региона она имеет принципиальное значение, и здесь технологическое и методическое содействие Евросоюза может позитивно повлиять на решение существующих сложностей.

Позиция Туркменистана в воп­росах водной политики в регионе известна. Они должны решаться на основе трех ключевых принципов: соблюдение международного права; взаимный учет интересов; привлечение международных организаций, и в первую очередь ООН.

В целях сохранения и упрочения добрососедства, развития и сотрудничества в Центральной Азии, налаживания механизма водопользования из трансграничных рек региона, Туркменистан предложил Генассамблее ООН рассмотреть инициативу о создании Регионального совета ООН по вопросам водопользования в странах Центральной Азии.

Один из ключевых вопросов экологического, социально-экономического и гуманитарного благополучия в ­регионе – спасение Арала. Туркменистан рассчитывает на более конкретное и целенаправленное международное обсуждение этой проблемы, в том числе выработку мер поддержки деятельности Международного Фонда спасения Арала на основании соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Предлагаем вместе настойчиво добиваться полной имплементации этих документов.

В заключение позвольте еще раз поблагодарить Президента Узбекистана уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиеева за прекрасную организацию Саммита, весь народ братского Узбекистана – за гостеприимство и теплый прием."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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