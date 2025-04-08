Глава государства провел массовый велопробег

АШХАБАД, 8 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел торжественную церемонию старта массового велопробега, который проводился в южной части Ашхабада в честь празднования Всемирного дня здоровья.

В спортивной акции приняли участие глава государства, официальные лица, представители общественности. Вдоль трассы веломарафона были организованы выступления творческих коллективов.

Наряду со столицей, массовые велопробеги состоялись в городе Аркадаг и во всех велаятах страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"