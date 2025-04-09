Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Эфиопии

АШХАБАД, 9 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 апреля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопия Гедионом Тимотевосом.

Переговоры глав МИД были организованы с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"