Ашхабад посетила делегация Ирана

АШХАБАД, 10 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 апреля в Ашхабаде завершили двухдневную работу туркмено-иранские консультации по вопросам Каспийского моря, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация Ирана во главе с помощником министра иностранных дел ИРИ по вопросам Каспийского моря Алиреза Джахангири.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы определения линии морской границы, линии разграничения рыболовных зон, а также разграничения дна Каспийского моря и связанные с этим документы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"