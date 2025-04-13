Делегация Туркменистана посетила Италию

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахмедом Гурбановым пребывает с визитом в Италии.

9 апреля делегация провела встречу с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества Туркменистана и Италии в сферах политики, экономики и торговли, ТЭК и энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта и связи, текстильной индустрии, науки, образования и культуры.

10 апреля делегация приняла участие в прошедшей в Риме международной конференции «Диалог, доверие, мир, безопасность в мире», организованной Посольством Туркменистана в Италии совместно с Итальянским институтом Азии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"