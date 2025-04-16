Делегация МИД Туркменистана посетила Алматы

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 апреля делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахмедом Гурбановыс приняла участие в прошедшем в Алматы (Казахстан) очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ).

В мероприятии приняли участие руководители МИД Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения ключевых вопросов глобальной и региональной повестки дня, а также углубления взаимодействия в формате СНГ в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Были подведены итоги совместной работы внешнеполитических ведомств государств Содружества в 2024 году, намечены планы по дальнейшему развитию межмидовского взаимодействия и внешнеполитической координации в рамках СНГ. Особое внимание было уделено подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и реализации в странах Содружества соответствующих юбилейных мероприятий.

Принят пакет решений, направленных на углубление интеграционных связей в культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах, а также в области обороны и безопасности.

В тот же день в Алматы была проведена встреча глав внешнеполитических ведомств стран в рамках "Центральная Азия - Россия".

Следующее заседание СМИД состоится 9 октября в Душанбе накануне саммита Содружества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"