В Туркменистане начали подготовку к празднованию Дня независимости

АШХАБАД, 13 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о начале подготовки к празднованию 34-й годовщины независимости страны.

В соответствии с постановлением создан Организационный комитет по проведению торжеств и мероприятий, утвержден его состав, а соответствующим министерствам, отраслевым ведомствам, хякимликам велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг предписано обеспечить проведение на высоком организационном уровне торжеств и мероприятий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"