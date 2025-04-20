На ЭКСПО-2025 в Осаке проведен Национальный день Туркменистана

На ЭКСПО-2025 в Осаке проведен Национальный день Туркменистана15.04.2025 11:23
НОВОСТИ В МИРЕ, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 апреля пребывающий с визитом в Японии Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжествах по случаю Национального дня Туркменистана на Всемирной выставке ЭКСПО-2025.
В выступлении главы Туркменистана на церемонии говорилось:
"Уважаемые участники церемонии!
Дамы и господа!
Прежде всего хотел бы искренне поздравить всех вас с открытием Национального дня Туркменистана на Всемирной выставке ЭКСПО-2025! Желаю участникам выставки больших успехов! Хочу выразить глубочайшую благодарность организаторам за созданные прекрасные условия.
Уважаемые участники церемонии!
Всемирная выставка ЭКСПО-2025 способствует развитию сотрудничества между государствами, международными организациями, экономическими и финансовыми институтами, деловыми кругами, а также продвигает эффективные направления, передовые идеи и технологические решения для экономического и инвестиционного сотрудничества.
Для Туркменистана нынешняя Всемирная выставка имеет особое значение. Она совпадает с объявлением Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 2025 года «Международным годом мира и доверия». Мир, доверие и равенство должны стать основой глобальных экономических отношений.
Открывая Национальный день Туркменистана, хотел бы подчеркнуть приверженность Туркменистана сотрудничеству со всеми государствами, готовность к реализации совместных инициатив в различных сферах.
Будучи одной из лидирующих мировых энергетических держав, Туркменистан инициирует крупные международные проекты по доставке энергоносителей на мировые рынки, совместно с партнерами участвует в реализации важных проектов.
Посетители выставки Туркменистана смогут ознакомиться с достижениями нашей страны в промышленном и аграрном секторах, текстильной и химической индустрии, туризме и успехами в других сферах. Все эти достижения являются результатом коренных реформ, направленных на модернизацию национальной экономики в различных отраслях.
Продуманная внешнеэкономическая политика является важной составляющей успешного и устойчивого развития нашей страны. Туркменистан последовательно развивает внешнеэкономические связи. Наша страна участвует в международной торговой, инвестиционной и технологической деятельности. Сегодняшняя церемония в Осаке также демонстрирует наше плодотворное и дружеское сотрудничество с Японией.
Туркменистан видит в Японии своего многолетнего надежного и стабильного партнера. Многие представители бизнес-кругов Японии принимают активное участие в реализации крупных инвестиционных проектов в топливно-энергетическом, строительном и транспортном секторах нашей страны.
Хотел бы выразить признательность Правительству Японии и бизнесменам за поощрение и содействие этим процессам. Мы и в дальнейшем будем укреплять это сотрудничество.
Уважаемые участники церемонии!
Для нас – большая честь представить в Японии национальную выставочную экспозицию Туркменистана. Хочу отметить, что сегодняшняя церемония происходит в первые дни начала работы Всемирной выставки. Я глубоко уверен, что Национальная выставка Туркменистана позволит наладить деловые отношения и открыть новые возможности для сотрудничества.
Хочу еще раз искренне поздравить всех вас с открытием Национального дня Туркменистана на Всемирной выставке ЭКСПО-2025!".
По завершении церемонии глава Туркменистана отправился в Токио, где провел встречу с председателем Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Эндо Тошиаки.
ИП "ТУРКМЕНинформ"